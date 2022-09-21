МосБиржа «полетела»: Кто упал сильнее и что делать инвесторам Эксперты оценили масштабы падения и перспективы восстановления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций обрушился на фоне новостей о частичной мобилизации в России. На открытии торгов в среду индекс МосБиржи упал на 9,6% почти до 2000 пунктов, правда, затем отыграл часть потерь. Распродажи начались еще накануне — тогда индекс испытал сильнейшее падение с февраля. Инвестору в такой ситуации лучше просто переждать волну паники. Или попытаться защитить свой портфель от излишней волатильности. О том, как — в материале NEWS.ru.

Что происходит на рынке

Главный показатель цен акций российских компаний — индекс МосБиржи — еще 19 августа составлял 2430 пунктов. Вчера он потерял 8,5%, опустившись до 2215, а сегодня утром — еще 9,6%, упав до 2002 пунктов. Впрочем, позже он скорректировался до 2140. Вчера причиной стали анонсы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и принятие Госдумой закона о преступлениях во время мобилизации. Сегодня к ним добавился президентский указ о частичной мобилизации для участия в боевых действиях на Украине. Год назад индекс МосБиржи составлял 3970 пунктов.

Сегодня, по состоянию на 16:22 мск, в лидерах снижения были акции компании «Полиметалл» (упали на 8,36% по сравнению со вчерашним днем) и «Татнефти» (-7,77%). Акции «Сбербанка» потеряли 3,88%, «Газпрома» — 3%, «Аэрофлота» — 4,45%. В то же время колонка «лидеры роста» на время исчезала с сайта МосБиржи. Сейчас она снова появилась, но вместо пяти компаний там одна — «ФосАгро» с ростом на 0,49%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогнозы и перспективы

Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:

Сейчас падение рынка паническое: не ясно, как частичная мобилизация повлияет на экономику и рынок. Новости о референдумах уже были в рынке и ими учитывались. Но что касается мобилизации — конечно, она стала шоком для рынка и вряд ли поможет ему восстановиться в ближайшее время.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Последние новости выбивают почву из-под ног российского фондового рынка. С одной стороны, снижается вероятность выплаты дивидендов российским нефтегазовым сектором как в этом, так и в следующем году. А с другой, из-за возросшего риска новых санкций против России повышается уровень процентных ставок на рынке облигаций федерального займа. То есть мы имеем все условия для переоценки рынка в сторону его меньшей стоимости. До конца 2022 года февральские минимумы в индексах РТС и МосБиржи будут вновь достигнуты или даже обновлены. То есть в течение четвертого квартала российский рынок может просесть еще на 30–40% с текущих уровней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как защититься инвестору

Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:

Усугубление военного положения только повредит экономике. Это все понимают и, как следствие, это [понимание] вынуждает распродавать свои финансовые активы. Если задаваться вопросом о том, что делать с активами, которые ранее были куплены и начали падать, то на данный момент лучшим решением будет держать и не продавать эти бумаги, пока паника не утихнет.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Сейчас разумно пересмотреть структуру инвестиционного портфеля в пользу сокращения в нем доли рисковых активов. То есть те российские акции, которые приобретались под краткосрочный спекулятивный отскок, стоит продать на столько, на сколько это возможно. А вот с продажами акций, купленных для долгосрочного хранения, особенно по более высоким ценам, [чем сейчас], можно и повременить. В конце концов никто наверняка не знает, как именно будут развиваться события.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин: