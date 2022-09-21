Российский рынок акций обрушился на фоне новостей о частичной мобилизации в России. На открытии торгов в среду индекс МосБиржи упал на 9,6% почти до 2000 пунктов, правда, затем отыграл часть потерь. Распродажи начались еще накануне — тогда индекс испытал сильнейшее падение с февраля. Инвестору в такой ситуации лучше просто переждать волну паники. Или попытаться защитить свой портфель от излишней волатильности. О том, как — в материале NEWS.ru.
Что происходит на рынке
Главный показатель цен акций российских компаний — индекс МосБиржи — еще 19 августа составлял 2430 пунктов. Вчера он потерял 8,5%, опустившись до 2215, а сегодня утром — еще 9,6%, упав до 2002 пунктов. Впрочем, позже он скорректировался до 2140. Вчера причиной стали анонсы референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и принятие Госдумой закона о преступлениях во время мобилизации. Сегодня к ним добавился президентский указ о частичной мобилизации для участия в боевых действиях на Украине. Год назад индекс МосБиржи составлял 3970 пунктов.
Сегодня, по состоянию на 16:22 мск, в лидерах снижения были акции компании «Полиметалл» (упали на 8,36% по сравнению со вчерашним днем) и «Татнефти» (-7,77%). Акции «Сбербанка» потеряли 3,88%, «Газпрома» — 3%, «Аэрофлота» — 4,45%. В то же время колонка «лидеры роста» на время исчезала с сайта МосБиржи. Сейчас она снова появилась, но вместо пяти компаний там одна — «ФосАгро» с ростом на 0,49%.
Прогнозы и перспективы
Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:
Сейчас падение рынка паническое: не ясно, как частичная мобилизация повлияет на экономику и рынок. Новости о референдумах уже были в рынке и ими учитывались. Но что касается мобилизации — конечно, она стала шоком для рынка и вряд ли поможет ему восстановиться в ближайшее время.
Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:
Последние новости выбивают почву из-под ног российского фондового рынка. С одной стороны, снижается вероятность выплаты дивидендов российским нефтегазовым сектором как в этом, так и в следующем году. А с другой, из-за возросшего риска новых санкций против России повышается уровень процентных ставок на рынке облигаций федерального займа. То есть мы имеем все условия для переоценки рынка в сторону его меньшей стоимости. До конца 2022 года февральские минимумы в индексах РТС и МосБиржи будут вновь достигнуты или даже обновлены. То есть в течение четвертого квартала российский рынок может просесть еще на 30–40% с текущих уровней.
Как защититься инвестору
Финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин:
Усугубление военного положения только повредит экономике. Это все понимают и, как следствие, это [понимание] вынуждает распродавать свои финансовые активы. Если задаваться вопросом о том, что делать с активами, которые ранее были куплены и начали падать, то на данный момент лучшим решением будет держать и не продавать эти бумаги, пока паника не утихнет.
Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:
Сейчас разумно пересмотреть структуру инвестиционного портфеля в пользу сокращения в нем доли рисковых активов. То есть те российские акции, которые приобретались под краткосрочный спекулятивный отскок, стоит продать на столько, на сколько это возможно. А вот с продажами акций, купленных для долгосрочного хранения, особенно по более высоким ценам, [чем сейчас], можно и повременить. В конце концов никто наверняка не знает, как именно будут развиваться события.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин:
Можно хеджировать (подстраховать. — NEWS.ru) портфель фьючерсом на индекс МосБиржи. Такой способ подойдет тем, кто держит диверсифицированный портфель российских акций. Это может ощутимо сократить потери, даже несмотря на то, что ваш портфель может отличаться от индекса МосБиржи. Если инвестор концентрируется лишь в нескольких «голубых фишках» (акциях больших компаний. — NEWS.ru), то можно обратить внимание на фьючерсы непосредственно этих «фишек». Можно сократить позиции в акциях в пользу коротких облигаций или облигаций с плавающим купоном. Еще один вариант — покупка иностранных бумаг, номинированных в валютах дружественных стран: юанях и гонконгском долларе. Это облигации российских компаний в юанях и акции китайских компаний на Санкт-Петербургской бирже. Более агрессивные инвесторы и те, кто рассчитывает на восстановления рынка, могут сделать ставку на акции наиболее устойчивых в долгосрочной перспективе компаний: Сбербанка, «Норникеля», «Роснефти», Интер РАО, «Магнита», X5 Group и «Газпром нефти».