Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение повысить суверенный рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом.
Как отмечается в
Эксперты выразили уверенность в том, что принятые российскими властями меры позволят справиться с международными ограничительными мерами, действующими в отношении страны.
По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, международное агентство фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года.
Ранее News.ru писал о том, что международное рейтинговое агентство Fitch сомневается в мерах Банка России по сдерживанию необеспеченного кредитования населения. По мнению аналитиков, влияние на капитал крупных игроков рынка кредитования будет ограниченным и эти банки как и раньше будут обладать широкими возможностями для наращивания кредитного портфеля.