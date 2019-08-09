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Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение повысить суверенный рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB» со стабильным прогнозом.

Как отмечается в сообщении , Россия укрепила заслуживающую доверия политическую базу и смогла обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить зависимость экономики страны от нефти, а также повысить устойчивость к внешним потрясениям.

Эксперты выразили уверенность в том, что принятые российскими властями меры позволят справиться с международными ограничительными мерами, действующими в отношении страны.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, международное агентство фактически вернулось к своей оценке уровня кредитного риска России до 2014 года.

Ранее News.ru писал о том, что международное рейтинговое агентство Fitch сомневается в мерах Банка России по сдерживанию необеспеченного кредитования населения. По мнению аналитиков, влияние на капитал крупных игроков рынка кредитования будет ограниченным и эти банки как и раньше будут обладать широкими возможностями для наращивания кредитного портфеля.