Финансист предупредил россиян об осеннем росте цен

https://static.news.ru/photo/5dbadb52-cdb9-11ea-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в связи с падением рубля на фоне снижения экспорта российских углеводородов к осени вырастут цены на многие товары. Такое мнение выразил финансист и профессиональный инвестор Ян Мерчинский.

Я ожидаю рост курса валют, потому что у нас большое сокращение экспорта нефти и газа. Продажа и того и другого упала на 30 процентов. У нас на 20–30 процентов просели цены на углеводороды, — сказал Марчинский «Вечерней Москве».

Также влияние на рубль окажет снижение процентной ставки.

Совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным.

Как ранее писал NEWS.ru, на восстановление показателя экономической активности у РФ может уйти более полутора лет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.