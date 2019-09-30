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Запуск системы обязательной маркировки молочной продукции может привести к росту цен на молоко не менее чем на 2,5–3%. Об этом говорится в письме гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артёма Белова, которое адресовано премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Внедрение в России системы обязательной маркировки средствами идентификации и прослеживаемости молочной продукции потребует существенных инвестиций со стороны участников рынка, а также ежегодных затрат на обеспечение функционирования системы, — цитирует обращение...