Заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, являющийся фигурантом уголовного дела по загрязнению нефтепровода «Дружба», переведён под домашний арест. Мера пресечения назначена до 30 января 2020 года.
Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы суда,
Ранее News.ru писал, что Самарский районный суд принял решение продлить срок ареста бывшего гендиректора компании «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, являющейся фигурантом уголовного дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Согласно вердикту судьи Елены Грибовой, обвиняемая будет оставаться под стражей до 30 января будущего года.
Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии. 19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья.