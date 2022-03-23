ФАС проверит обоснованность увеличения цен на бумагу

Федеральная антимонопольная служба России проведёт проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного регулятора. В ФАС подчеркнули, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен намерены незамедлительно принять меры реагирования.

На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее владелец магазина канцтоваров в Красноярске сообщил о дефиците офисной бумаги, вызванной тем, что финская компания Kemira остановила поставки белящих реагентов. Он уточнил, что в его магазине офисной бумаги А4 нет, у поставщиков из Новосибирска тоже. Владелец типографии на правобережье сообщил, что подорожала и бумага, и расходники для принтеров, стоимость услуг пришлось поднимать на 70%.

Минпромторг России обещал стабилизацию поставок бумаги в течение недели. В ведомстве подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги.

В свою очередь Минпросвещения РФ объявило, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут вовремя, несмотря на нехватку бумаги в некоторых российских регионах. По их утверждению, вопрос нехватки «незначителен».