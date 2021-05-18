ФАС не получала ходатайство «Магнита» о покупке «Дикси»

https://static.news.ru/photo/6a11f10e-b7d0-11eb-bcd7-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока на получала ходатайство «Магнита» о покупке сети «Дикси». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало, — говорится в нём.

Антимонопольный орган также уточнил, что все ходатайства рассматриваются в установленный законом срок, который прописан в статье 33 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции». Речь идёт о периоде в один месяц с правом продления на два месяца.

Ранее «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси», под управлением которой в настоящее время находятся 2,6 тысячи магазинов в России. Сделка оценивается в 92,4 млрд рублей.

Маркетолог Николай Григорьев оценил решение объединить магазины «Магнит» и «Дикси» под одним брендом. По его словам, это является обыденным событием. Такие сделки происходят в мире постоянно и везде. За счёт слияния один из игроков увеличивает свою долю рынка, а вместе они смогут лучше противостоять новым участникам, например «Светофору», который сейчас очень быстро растёт в регионах.