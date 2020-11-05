Евро впервые с октября подешевел до 91 рубля

Курс евро впервые с 27 октября опустился на Московской Бирже на 1,93 рубля, до 90,93 рубля по состоянию на 18:47 мск.
Евро также подешевел по отношению к российской валюте на 2,35 рубля, до 76,99 рубля, следует из торгов на МосБирже.
Ранее профессор Александр Латкин заявил, что курс рубля к доллару станет значительно снижаться в случае победы на выборах президента США Джо Байдена. По его словам, при победе Дональда Трампа российская нацвалюта продолжит стабильные колебания.
При этом директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов считает, что тенденция в колебаниях рубля сохранится вне зависимости от того, кто станет президентом США, писал NEWS.ru.