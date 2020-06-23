«Это конец»: Трамп решил разорвать торговую сделку с Китаем

https://static.news.ru/photo/b2677796-b4f5-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении торговой сделки с Китаем, сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Уточняется, что на решение хозяина Белого дома повлияла ситуация с распространением коронавируса в мире. Уверенность разведки США в том, что новый вирус появился в уханьской лаборатории только растёт со временем, передаёт Fox News.

Это конец, — сказал Наварро.

Также Наварро сравнил действия Китая с японским правительством, проводившим мирные переговоры с администрацией Франклина Делано Рузвельта в конце 1941 года, за несколько недель до нападения на Перл-Харбор.

Они прибыли сюда 15 января, чтобы подписать эту торговую сделку, когда прошло уже два полных месяца после того, как они узнали, что вирус исчез (из лаборатории — NEWS.ru). Это было тогда, когда они уже отправили сотни тысяч людей в нашу страну для распространения этого вируса, и через несколько минут после того, как они улетели, мы услышали о пандемии, — сказал советник.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и КНР прошла 15 января в американской столице. Документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной и иной продукции на $76,7 млрд в первый год действия соглашения и на $123,3 млрд в течение второго года.

Как писал NEWS.ru ранее, 18 июня член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.