Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 может составить порядка 50 млн тонн

https://static.news.ru/photo/b289930e-089b-11eb-864d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Минсельхоз России ожидает, что урожай зерна в этом году может стать вторым по величине в истории страны. Как ожидается, в 2020 году сбор зерна составит более 125 млн тонн, пшеницы — не менее 82 млн тонн.

По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, экспорт зерна из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году может составить порядка 50 млн тонн, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что в 2017-2018 сельскохозяйственном году, когда был рекордный урожай зерна, Россия смогла экспортировать порядка 52 млн тонн.

Сегодня мы демонстрируем очень хороший урожай, — сказала Абрамченко в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Абрамченко добавила, что Россия «сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке зерна», и такая тенденция будет сохраняться. Она отметила, что в текущем году страна может снова собрать один из рекордных урожаев зерновых.

Несмотря на то, что были не очень комфортные погодные условия на территории наших основных сельскохозяйственных субъектов — и заморозки случились, и засуха — и несмотря на пандемию, когда мы переживали, что не хватит рук в период посевной кампании, в период уборочной кампании — мы справились с этим вызовом, — сказала она.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что лидерство России на международном рынке зерновых является для неё данностью, . За 20 лет Москва из импортёра превратилась в экспортёра с долей в 20% от мирового объёма поставок. РФ поставляет сырьё в большое число государств и постоянно расширяет список партнёров, писал NEWS.ru.