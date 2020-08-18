Эксперты ВШЭ опровергли вероятность повторения дефолта 1998 года

https://static.news.ru/photo/3ef82416-e13e-11ea-bf54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская экономика находится в достаточно стабильном состоянии, повторение дефолта 1998 года маловероятно. Об этом заявили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

И в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономики столкнулись с кризисом, в том числе со снижением цен на энергоносители. Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было 22 года назад, — отметили экономисты.

По их словам, совокупный внешний долг России на начало 1998 года составлял $182,9 млрд, из них $147,7 млрд приходилось на государство. В августе 1998 года золотовалютных резервов ЦБ было на $17 млрд.

Главные отличия от ситуации 1998 года — значительный уровень резервов и низкий уровень госдолга.

По данным на 1 июля 2020 года внешний госдолг составляет $65,5 млрд, совокупный долг — $477,3 млрд, на 7 августа 2020 года золотовалютные резервы составляют $600,7 млрд.

Госдолг в России ниже, чем по группе развитых стран и целого ряда развивающихся государств. Ничего не указывает на опасный уровень этого долга и объявление дефолта, — пишут эксперты.

Они подчёркивают, что Минфин придерживается стратегии на сохранение низкого уровня госдолга, а также его безопасного соотношения к ВВП, сообщает РИА Новости.

Внутренний госдолг России по данным на 1 августа в пересчёте на рубли составляет 10,7 трлн (10% ВВП). Внешний долг на 1 июля — 3,7 трлн рублей. Долги регионов и муниципалитетов — 2,5 трлн рублей. Итого: 17 трлн рублей (15% ВВП). Эксперты подчёркивают, что критическим уровнем для экономики считается соотношение долга к ВВП в 60%, для развивающихся стран этот показатель равняется около 40%.

В ВШЭ подчёркивают, что правительство обойдётся без дополнительного заимствования, поскольку на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов. Это приведёт к замедлению роста долга.

NEWS.ru писал, что бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать «банк плохих долгов» для выкупа дефолтных кредитов у бизнеса, которые образовались в результате кризиса.