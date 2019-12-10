Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко заявил о том, что сейчас на АЗС в некоторых регионах цены ниже биржевых, из-за чего владельцы заправок, которые покупают топливо у нефтяников или на бирже напрямую, работают себе в убыток. О нехватке дизеля сообщили сети АЗС в Приморье. Причина: отсутствие топлива у поставщика — «Роснефти». При этом её дочка — «РН-Востокнефтепродукт» — отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса. Между тем некоторые эксперты отмечают, что дизельный дефицит возник не по вине производителей, а по вине самих АЗС. Цены при этом выросли не столь существенно, как об этом говорят представители топливных ассоциаций, заявляют аналитики.

Как сообщил представитель приморской сети АЗС «Арими», которая закупает топливо у «Востокнефтепродукта», сейчас повторяется ситуация 2018 года.

Есть нехватка дизеля. У «Востокнефтепродукта» просто нет нужных объёмов — они не могут обеспечить нормальные поставки. Эта компания поставляет топливо местным сетям АЗС и оптовикам, но — ограниченное количество. Пока цены на наших АЗС не поменялись, — сказал он РИА Новости.

Между тем представитель ООО «25 Регион», которое владеет сетью АЗС «Октант», рассказал, что в этом году ситуация по дизелю в Приморье ещё более тяжёлая, чем в прошлом.

На бирже цена на дизель высокая, там покупать невыгодно. Закупаем у «Роснефти», разница между их ценой и ценой на бирже — около десяти тысяч рублей на тонну. Но в итоге обеспечить нужный объём не получается, поэтому топлива нет. На сети АЗС они выделяют крайне ограниченное его количество. У многих частных заправок, кроме «Роснефти» и «Приморнефтепродукта», у которых свои базы, АИ-92 и АИ-95 в наличии просто нет, а дизель — вот-вот закончится, — сказал представитель компании.

Причина проблем — оптовые цены выше розничных. Покупать рознице у оптовиков не выгодно. Оптовики завышают цены. Оптовики повышают, так как спрос на зимнее топливо резко возрос. Также «виновато» и недопроизводство зимнего дизеля. Нефтяникам ведь выгоднее производить летнее (до минус 5) или межсезонное (до минус 15). На зимний дизель затраты больше. Григорий Сергиенко исполнительный директор Российского топливного союза (РТС) исполнительный директор Российского топливного союза (РТС)

По словам эксперта, Минэнерго проблему уже признало, что «не смогло создать выгодных для нефтяников условий ведения бизнеса, чтобы производить зимнее дизельное топливо».

Сергиенко объяснил, что для производства зимнего дизтоплива нужны достаточно сложные и дорогие установки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) «или необходимо добавлять керосин, а с ним у нас тоже напряжёнка, так как он нужен для авиации».

В настоящее время на Дальнем Востоке функционируют всего два маломощных НПЗ (Хабаровский и Комсомольский. — NEWS.ru), которые зимние потребности в топливе отдалённых регионов обеспечить толком не способны. При этом везти, например, с омского или ангарского заводов никому не выгодно из-за растущих транспортных расходов, отметил исполнительный директор РТС. При сдерживании розничных цен привоз дизтоплива нерентабелен, пояснил он.

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Он напомнил, что сейчас цены в России сдерживаются пределами инфляции, а это значит, что дизтопливо производить просто невыгодно. Вот и получается, что экономика производства зимнего дизеля не вписывается в такую схему.

Эксперт объяснил, что в результате проблему нехватки топлива обычно решают различными суррогатами и дистиллятами — продают вместо дизеля судовое топливо, например.

Между тем, как объяснил независимый топливный эксперт и аналитик Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Виктор Костюков, данная ситуация касается не только Дальнего Востока.

Она касается сезонности применения дизтоплива в России, в принципе. Его никогда у нас не удаётся обеспечить в должной мере. Это старая традиционная проблема для нашей страны. При этом с бензином проблем обычно не бывает. Виктор Костюков независимый топливный эксперт и аналитик Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) независимый топливный эксперт и аналитик Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)

По его словам, в переходный период «октябрь—декабрь» рынок просто не успел насытиться зимним дизтопливом. Зато к концу декабря он переполняется, и уже в январе цены за зимний дизель начинают катиться вниз.

Костюков полагает, что представители топливных союзов немного раздувают проблему. Причина: они просто вовремя не затоварились в необходимых количествах, а когда мороз ударил, «появились жалобы».

Однако это проблема независимых АЗС, а не «сетевых», уверен аналитик.