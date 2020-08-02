Эксперты назвали средний размер зарплаты россиянина

Эксперты подсчитали, что средний размер зарплаты россиянина равен 35 тыс. рублей. Это данные за последний год.
Подсчёт проводился с 1 мая прошлого года по 1 мая нынешнего. Также при подсчёте были учтены налоговые выплаты,
Но такие зарплаты по стране получают не более 7,2% россиян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого, новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен