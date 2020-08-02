Эксперты назвали средний размер зарплаты россиянина

https://static.news.ru/photo/e60f1d4e-d519-11ea-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эксперты подсчитали, что средний размер зарплаты россиянина равен 35 тыс. рублей. Это данные за последний год.

Подсчёт проводился с 1 мая прошлого года по 1 мая нынешнего. Также при подсчёте были учтены налоговые выплаты, сообщает РИА Новости. Кроме того, специалисты назвали и сферы, где сотрудники получают больше всего денег. Это сферы рыболовства и финансов, где доход сотрудников превышает 100 тыс. рублей.

Но такие зарплаты по стране получают не более 7,2% россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого, новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.