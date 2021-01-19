Эксперт: участники «Северного потока — 2» осознанно идут на риски

https://static.news.ru/photo/925a1054-5a35-11eb-b86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Все участники проекта «Северный поток — 2» осознают риски возможного введения против них американских санкций, однако они осознанно идут на эти риски, заявил аналитик Валерий Вайсберг. Он подчеркнул, что решение о завершении проекта уже принято и вряд ли будет пересмотрено.

При этом, по мнению эксперта, США также не торопятся вводить рестрикции в отношении тех или иных компаний, так как, вероятно, цель Вашингтона не столько добиться закрытия проекта, сколько вынудить страны Европы пересмотреть структуру газового и нефтяного рынка.

Угроза всегда эффективнее нападения, поэтому США «медленно закрывают дверь» в расчёте не столько на закрытие проекта, сколько на то, чтобы вынудить европейцев, например, перекроить структуру потребления энергоносителей. То есть цель может быть более широкая, чем просто запрет на прокладку трубопровода, — сообщил он в интервью радио Sputnik.

Так, санкции в отношении судна-трубоукладчика «Фортуна» и его компании-оператора «КТВ-Рус» являются первым реальным прецедентом введения рестрикций со стороны США в отношении участников проекта, несмотря на то что о санкциях в Вашингтоне говорят уже давно.

При этом есть вероятность, что новая администрация США во главе с Джо Байденом, которая заступит на пост 20 января, может пересмотреть подход к «Северному потоку — 2». Есть вероятность того, что США, Германия и Россия сядут за стол переговоров для обсуждения своих позиций по газовому проекту и придут к какому-то консенсусу, считает аналитик.

Думаю, продвижение будет. Оно будет не быстрым. Но решение [о достройке газопровода] принято. Те, кто участвует в проекте, думаю, понимают, что их ждёт, и осознанно идут на риски, их принимают, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Германии выразил сожаление в связи с санкциями США в отношении судна «Фортуна» и его владельца. Министерство подчеркнуло, что американские власти добиваются пересмотра позиции ФРГ по газопроводу. При этом Германия обвинила США в том, что они вмешиваются во внешнюю и энергетическую политику страны.

Накануне стало известно, что американские власти намерены 19 января ввести санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус». Судно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas.

В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.