Эксперт рассказал, почему нужно тратить деньги ФНБ именно сейчас

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Государству следует начать активные вливания средств в экономику, используя средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ), если власти продолжат держаться за эти «фонды будущего», само будущее может и не наступить, заявил NEWS.ru ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

По словам эксперта, то, что было сделано правительством РФ в 2020 году для поддержания экономки, внушает определённый оптимизм. Однако больший акцент необходимо сделать на стимулировании потребительского спроса, от развития которого во многом зависит рост экономики и промышленного производства.

Самое главное сейчас — одержать победу над коронавирусом, но вопрос в том, что будет делать правительство после окончания пандемии, считает Михаил Эскиндаров.

Как простимулировать этот спрос? В первую очередь путём финансовых вливаний, я не говорю о «вертолётных деньгах», но нужно увеличивать расходы на поддержку малого и среднего бизнеса, надо увеличивать расходы на поддержку малообеспеченных семей, надо увеличивать расходы на экономику в целом. Мы держимся за так называемые резервные фонды, которые якобы должны когда-то пригодиться. Это тот самый момент, который сейчас и наступил, — пояснил эксперт.

Придерживая средства фондов в расчёте на «худшее», можно забыть об экономическом росте. Если мы собираемся после пандемии резко поднять экономику и увеличить темпы роста, нужно уже сегодня начать тратить деньги, заключил Эскиндаров.

При этом денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой, считает эксперт.

«Возможно, она могла бы быть даже мягче той, что проводится сейчас. Объявленное снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса — это тоже очередной шаг в пользу поддержки населения», — отметил Эскиндаров.

По его мнению, можно было бы пойти ещё дальше, к примеру, списав долги малому и среднему бизнесу.