Эксперт рассказал о пользе уравнения налоговой ответственности

https://static.news.ru/photo/8da86ef6-598c-11eb-b92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Предложение сделать равной налоговую ответственность для юридических и физических лиц является правильным. Так считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Перед нами правильный посыл, вытекающий из прошлогодней дискуссии в российской экономике. Она возникла в связи с расширением новых форм участия людей в бизнесе: в частности, это ИП и самозанятые, — сказал Сафонов в интервью ФБА «Экономика сегодня».

За усиление уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов выступает Следственный комитет. Как пояснила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко, если юрлицо уходит от крупной суммы налогов, то ответить перед судом ему придётся и через десять лет. Что касается физлиц, то срок давности сейчас всего два года.

Таким образом СК предлагает срок давности сравнять, ссылаясь на международную практику, ведь на Западе уход от налогов является тяжким преступлением и имеет большие сроки давности. При этом такой порядок касается и физлиц, в качестве примера Леоненко привела примеры громких дел в отношении спортсменов, актёров и бизнесменов.

А вот заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что ужесточение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в РФ может «добить» малый бизнес в стране, ранее сообщал NEWS.ru.