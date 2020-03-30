https://static.news.ru/photo/9bff9ed2-723f-11ea-814a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый четвёртый из десяти ресторанов в Москве может закрыться после окончания пандемии COVID-19. Такое мнение высказал президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий.

По его словам, «в новой экономике» из нынешних 11 тысяч заведений общественного питания будет нужно не более 7 тысяч. Даже если после нынешнего кризиса смогут открыться все рестораны, часть из них уйдёт с рынка спустя некоторое время, поскольку снизится спрос и платёжеспособность населения.

Ресторанный рынок можно поддержать одним способом: сделать людей богаче. Когда у людей будут деньги, тогда они будут ходить в рестораны. Сейчас рестораны пусты, и поддерживать их просто так, чтобы стояли пустые, платили аренду и зарплаты, наверное, смысла никакого нет с точки зрения правительства, — отметил Левицкий.