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Новость о том, что Белоруссия начала забор технической нефти из трубопровода «Дружба», могла бы вызвать беспокойство в России, если бы на высшем уровне не были достигнуты договорённости о возобновлении поставок. Однако, учитывая именно это обстоятельство, есть уверенность, что негативных последствий не возникнет, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По высказал предположение, что «нормальные поставки нефти в Белоруссию возобновятся и проблем не возникнет».

Участок, где они начали отбирать техническую нефть, влияет только на мощности, которые идут на потребности Белоруссии. Но это значительные мощности, Белоруссия отбирает порядка 23 млн тонн нефти, что составляет 9-10% от всего российского экспорта, весьма значительный объём, — написал Фролов в авторской колонке для RNS.

Это обстоятельство и могло бы встревожить российскую сторону, не случись ключевые договорённости между двумя государствами, уточнил он. Всё потому, что техническая нефть постоянно должна быть системе для обеспечения ее функционирования. И несмотря на то, что забор происходит на участках, не задействованных в транзите, отсутствие грядущих поставок могло бы негативно отразиться на всей перекачивающей системе.

Вместе с тем, напомнил Фролов, что сама по себе проблема не разрешена, и через пару лет стороны могут вернуться к этому противостоянию. Дело в том, что в России реализуется «последний виток большого налогового манёвра», в рамках которого повышается налог на добычу нефти внутри страны. Помимо этого, снижается экспортная пошлина, которая к 2024 году должна достичь нулевой отметки. Однако Белоруссия получает российское сырьё со скидкой как раз за счёт неуплаты экспортной пошлины. Таким образом, сокращение экспортной пошлины бьёт по экономическим интересам соседней Республики, которая пытается сохранить дополнительную прибыль за счёт дешёвого ресурса.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия начала забор технологической нефти из участков магистрального трубопровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.