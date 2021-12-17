Эксперт: повышением ставки ЦБ рискует «раздуть» инфляцию

Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ может оказать на инфляцию, с которой пытается бороться регулятор, обратный эффект. Перекрывать необходимо реальные источники, питающие инфляцию, а к ним ключевая ставка уже не имеет никакого отношения, заявил NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Очередной, седьмой по счёту в 2021 году подъём ключевой ставки ЦБ сразу с 7,5% до 8,5%, равно как и два предыдущих повышения ставки, по большому счёту ничего полезного в дело борьбы с инфляцией уже не внесли, считает эксперт.

Ставку вполне можно было заморозить где-то с сентября и на уровне 6,5%. Этого хватило бы, чтобы предотвратить сценарии неожиданного оттока капитала из долговых бумаг Минфина, для того, чтобы из-за несоответствия ставок и купонных доходов инфляции не ослаб рубль, как это произошло недавно с турецкой лирой, — пояснил аналитик.

По словам Пушкарёва, дальнейшие повышения ставки лишь обескровливают экономику, лишая предприятия доступа к дешёвым кредитам, что может оказывать на инфляцию «раздувающий обратный эффект».

Недоступность кредитов под меньший процент как раз и питает те самые истоки российской инфляции, — подчеркнул он.

Первый источник инфляции — это существенно возросшая себестоимость всех производственных процессов, включая аренду помещений, транспортировку, кредитную, налоговую нагрузку, в итоге всё это ложится на плечи конечного покупателя в магазине, отметил Пушкарёв.

И второй источник — «импорт» инфляции из-за рубежа, когда отечественные перекупщики всячески «подтягивают» российские розничные цены всё ближе и ближе к мировым, стараясь не упустить свою выгоду.

Третьим же истоком инфляции когда-то был избыток денежной массы на руках, но в реальности такого избытка давно уже нет ни у населения, ни у бизнеса, — заметил аналитик.

По мнению Пушкарёва, на сегодняшний день все инструменты борьбы с инфляцией в руках правительства, но никак не ЦБ, который свою часть задачи уже выполнил. Первое, второе, третье повышение ключевой ставки помогли удержать курс рубля, который тоже вносит свой вклад в инфляционные процессы, пояснил аналитик.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, Центробанк России резко повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Как сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора, также допускается дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях.