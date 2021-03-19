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Экономика

Эксперт назвала последствия повышения ставки ЦБ для экономики

06:39, 20 марта 2021 53
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следствием повышения ключевой ставки Банка России может стать повышение доходности по банковским депозитам, удорожание кредитов, укрепление рубля и снижение стоимости акций российских компаний. Об этом сообщила эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова в интервью РИА Новости.

Решение о повышении ключевой ставки было принято ЦБ РФ в пятницу, 19 марта, впервые с конца 2018 года. Ставка была поднята на 0,25 процентного пункта — до 4,4% годовых. По словам Анастасии Тарасовой, этому способствовали рост инфляции и достаточное восстановление экономики страны после пандемии и её последствий.

Эксперт считает, что такое решение способно оказать влияние на снижение темпов инфляции в стране и вызовет дополнительный приток иностранного капитала.

Инвесторы чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. А 4,5% относительно мировой практики — это высоко. В таком случае курс рубля будет укрепляться, — пояснила Тарасова.

Также повышение ставки повлияет на фондовый рынок, увеличатся ставки по депозитам и доходность облигаций, за счёт чего может ожидаться некоторое снижение спроса на акции, в связи с чем они упадут в цене.

Однако отмечу, что на данный момент повышение не было глобальным, поэтому говорить о серьёзных последствиях рано. Тренд уже задан, но далеко идущие прогнозы пока делать преждевременно, — сказала Тарасова.

Ранее обвал российского рубля предсказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По мнению эксперта, российская валюта начнёт сдавать позиции уже во второй половине 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.

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