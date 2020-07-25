Эксперт назвал причину резкого роста цен на Интернет и телевидение

https://static.news.ru/photo/251b6f18-cf0e-11ea-a8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на услуги телевидения и Интернета связан с инфляцией мировых валют, считает специалист по криптовалюте Юрий Дромашко.

Рост цен на услуги — общая тенденция. У нас впереди большая инфляция, и пока непонятно, в какой стадии глобального кризиса мы сейчас находимся, но очень вероятна инфляция рубля. В США уже очень активно идёт инфляционный процесс, я думаю, с рублём случится то же самое, — сказал Дромашко URA.RU.

По его мнению, если мелкий бизнес находится «не в лучшем состоянии», то телекоммуникации необходимы — и они могут поднимать цены, так как рубль дешевеет.

Специалист считает, что россиянам нужно «затягивать пояса», потому что Россию ожидает трудный экономический период.

Как ранее писал NEWS.ru, провайдеры уже начали повышать тарифы на домашний Интернет и телевидение после отмены режима самоизоляции, всего за 2020 год эти услуги могут подорожать на 10–15%, полагают аналитики. Крупные провайдеры проводят индексацию тарифов на доступ в Интернет и к ТВ или планируют это сделать. Повышая стоимость архивных тарифов, операторы, как считают эксперты, мотивируют абонентов перейти на новые и более дорогие предложения.