Эксперт: Германия не реализует водородные проекты без российского газа

Несмотря на то, что в Германии активно продвигается «зелёная» энергетика и повышается критика к голубому топливу, энергетические компании страны будут руководствоваться прагматическим подходом, в котором присутствует российский газ. Об этом «Экономика сегодня» сообщил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Зелёный» водород значительно дороже «голубого», но это не значит, что данная тематика перестанет развиваться. Работы над ней продолжатся, и со временем это приведёт к снижению стоимости этого топлива, — отмечает эксперт.

Кроме того заявления Клауса-Дитера Маубаха, который возглавил в марте германскую энергетическую компанию Uniper, говорят о том, «голубое» топливо всё ещё нужно Германии больше, чем «зелёный» водород. В первую очередь такие проекты являются плодом политических обсуждений, а не реальных экономических показателей, считает Пикин.

«Маубах является главой компании, а не политиком, ему нужно думать о доходности, поэтому он выбирает решения, которые дают максимальную прибыль и соответствуют современным принципам энергетической политики», — сообщает Пикин.

До активного рынка «зелёного» водорода пока очень далеко, так как в мире ещё нет рынка водорода как такового и активной торговли сырьём не происходит. Поэтому для развития отрасли потребуется много времени и серьёзного вливания средств. Из-за этого Европа ещё много лет будет нуждаться в поставках газа и «голубого водорода», подытожил Пикин.

Ранее была названа новая угроза для «Северного потока — 2». США уже не смогут помешать завершению строительства газопровода, однако угроза может исходить от изменения энергетического баланса в Евросоюзе.