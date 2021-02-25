Экс-глава Минфина РФ сравнил биткоин с МММ

https://static.news.ru/photo/b98ab6d8-7768-11eb-8833-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр финансов России и глава группы «Открытие» Михаил Задорнов сравнил биткоин с финансовой пирамидой. По его словам, криптовалюту не следует относить к реальным инвестиционным активам.

Был Мавроди и МММ: для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости, <...> и воспринимать её как реально инвестиционный актив было бы очень странно, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта», поэтому считается, что со временем его стоимость будет только расти.

Резкий взлёт биткоина начался в конце прошлого года — 16 декабря он побил державшийся с 2017 года исторический максимум в $20 042, в 2021-м рост биткоина составил 470%. 21 февраля за криптовалюту давали $58,1 тысячи, однако уже вечером 22-го стоимость криптовалюты упала ниже $50 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, предприниматель Илон Маск назвал цены на биткоин завышенными. По его словам, криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. При этом принадлежащая Маску компания Tesla вложилась в биткоин, что привело к росту цены на криптовалюту. В результате котировки Tesla обвалились, а сам бизнесмен лишился более $15 млрд.