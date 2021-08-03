Глава Счётной палаты Алексей Кудрин и экономист Михаил Делягин упрекнули российское правительство в недостаточной адресной помощи людям с низкими доходами. Их слова приводит НСН.

Кудрин указал на необходимость учитывать имущественный ценз при выплатах. По его мнению, социальную помощь при наличии у гражданина второй квартиры или автомобиля следует ограничить.

Он также подчеркнул , что при таких условиях бедность в стране можно будет сократить вдвое в течение трёх-четырёх лет. В свою очередь экономист Михаил Делягин отметил, что подобных результатов при желании можно достичь и за месяц.

Эксперт назвал подход Кудрина к проблеме бедности не совсем верным, поскольку он не учитывает уровень нищеты (жизнь за пределами прожиточного минимума) в стране. По словам Делягина, для эффективной борьбы с этой проблемой правительству необходимо компенсировать людям дефицит доходов.

Он также отметил, что для решения этих задач можно использовать денежные средства из Фонда национального благосостояния, которых за последнее время накопилось порядка 17 трлн рублей. При этом, как подчеркнул эксперт, оказанная финансовая помощь в дальнейшем вернётся в госказну за счёт налогов и других сборов.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин назвал российскую экономику «изжившей себя». По его словам, причинами подобного расклада стали недостаточные объёмы экспорта и малые размеры внутренних инвестиций.