Экономист связал паритет доллара и евро со слабостью европейской экономики Экономист Ордов связал паритет доллара и евро со слабостью европейской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще в 2021 году было ясно, что рано или поздно курс доллара и курс евро сравняются, об этом свидетельствовала слабость европейской экономики, заявил экономист Константин Ордов в разговоре с АБН. Аргументируя свою позицию, он напомнил, что объемы госдолга Греции, Португалии, Италии и Испании достигли таких размеров, что их невозможно выплатить.

Еще год назад было ясно, что близок паритет именно по причине слабости европейской экономики с точки зрения закредитованности Португалии, Италии, Испании, Греции, объемы их госдолга достигли размеров, которые невозможно выплатить, — заверил Ордов.

Именно закредитованность европейских стран является основным препятствием для проведения адекватной денежно-кредитной политики, считает экономист. Он пояснил, что имеет в виду поднятие кредитной ставки, которая могла бы привести к снижению инфляции. Ордов также предположил, что обострение топливного кризиса зимой может серьезно помешать развитию экономики стран Евросоюза.

Газовый и другие кризисы в Европе могут обостриться зимой и стать непреодолимым барьером для развития экономики стран ЕС, — резюмировал специалист.

12 июля курсы евро и доллара на международном рынке сравнялись впервые за 19 лет. Последний раз паритет между валютами был зафиксирован в декабре 2002 года.