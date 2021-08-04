Экономист: Россию ждёт крах через три года

Экономическая катастрофа обрушится на Россию в ближайшие три-четыре года. Такой же сценарий будет наблюдаться по всему миру. Об этом «Царьграду» сообщил экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников.

Давайте чётко понимать: у нас сейчас в ближайшие три-четыре года мир летит, всё рушится. Мы сейчас в великой депрессии сидим и за эмиссией этого пока не видим, — предупредил экономист.

После того, как экономика обрушится, понадобится ещё несколько лет, прежде чем начнётся процесс стабилизации и лишь после этого постепенный выход из глубокого кризиса. Поэтому на фоне не очень радужных перспектив заявления Анатолия Чубайса о технологической революции и смене мировых элит абсолютно бессмысленны и не имеют к реальности никакого отношения, считает Школьников.

Учитывая неспешный процесс восстановления экономики, к новому её уровню Россия сможет прийти не раньше 2035 года, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что российские власти могут потратить больше средств на восстановление экономики после пандемийного спада. Для этого предлагается нарастить заимствования и смягчить ограничения расходов бюджета.