Экономист рассказал, как поднять строительную отрасль без мигрантов

https://static.news.ru/photo/4d12e55c-b246-11eb-a5e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Строительная отрасль в России столкнулась с острым дефицитом кадров прежде всего из бывших республик СССР. Как рассказал ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко, поднять отрасль в отсутствие мигрантов можно только, если поменять подходы к рекрутменту.

Из-за пандемии коронавируса часть трудовых мигрантов разъехалась по своим домам и теперь не может вернуться в Россию из-за закрытых границ. Другие иностранные рабочие из строительной сферы перешли в сферу обслуживания. При этом местные специалисты не хотят идти в рабочие на стройку.

Как отметил экономист, изменить сложившуюся ситуацию с кадрами в лучшую сторону могут четыре главных правила.

Во-первых, по мнению Десятниченко, нужно существенно улучшить условия труда, временного проживания работников, соблюдение всех норм и гарантий трудового законодательства. Всё это в итоге гарантированно привлечёт специалистов из российских регионов.

Во-вторых, возможно, стоит активнее использовать так называемый вахтовый метод, в том числе с частичной поддержкой со стороны государства, когда вам предлагают работу в интенсивном режиме на период от двух до шести месяцев, — отметил эксперт.

Третий способ решения проблемы — привлечение специалистов из-за рубежа. Для этого стоит расширить перечень стран, готовых на постоянной основе направлять в Россию трудовых мигрантов. Десятниченко напомнил, что ещё 10–20 лет назад в РФ часто приезжали на заработки граждане Турции и Китая, качество и скорость работы которых были выше, чем у россиян.

Ещё один способ поднять строительную отрасль — отказаться от устаревшей и трудоёмкой технологии монолитного железобетона. По словам экономиста, нужно активнее развивать трудосберегающие технологии, делая ставку на автоматизацию и роботизацию. В будущем это ускорит производственный процесс, а также будет способствовать высвобождению рабочей силы, что в итоге снизит зависимость государства от необходимости масштабного привлечения мигрантов.

Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает всё возможное, чтобы мигранты чувствовали себя в стране комфортно. Глава государства отметил, что страна нуждается в мигрантах, так как рабочих рук в стране не хватает.