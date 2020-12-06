Экономист рассказал, кто пострадает при отключении России от SWIFT

https://static.news.ru/photo/edbf6748-37a1-11eb-99f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

Отключение России от платежной системы SWIFT, которое предложил руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, спровоцирует кризис среди элит, олигархов и офисных работников. Об этом заявил главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Сергей Суспицын.

Если Россию отключат от системы SWIFT, то могут пострадать элиты и богачи, — рассказал URA.RU эксперт.

По его словам, под удар попадут также офисные работники, аналитики и рекламщики.

Суспицын подчеркнул, что платёжная система МИР поможет РФ пережить кризис в случае отключения от SWIFT, потому что благодаря ей он не коснётся пенсионеров.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.

Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал, что после новогодних праздников Киев потребует ужесточить санкции в отношении Москвы, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона, писал NEWS.ru.