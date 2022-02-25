Экономист рассказал, какие факторы защищают рубль от обвала

Рост цен на газ и нефть защищает рубль от обвала, сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков «Радио 1». Валюта теряет свою стоимость не так быстро, как могла и как это случилось в 2014 году, отметил экономист.

Реакция рубля на такие серьёзные события более сдержана, чем могла бы быть и чем была в 2014 году, когда рубль потерял практически половину стоимости к доллару. Сейчас ситуация более стабильная. Кроме того, я думаю, что от чрезмерного снижения рубля страхует ряд других факторов, которые в отличии от 2014 года сейчас работают. Сейчас поддержку рублю оказывает рост цен на различные товары российского экспорта, в их числе и нефть, и газ, и другие товары, — сказал Чирков.

Он добавил, что обострение не продлится долго и скоро рубль стабилизируется на текущем уровне.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в российский рубль, чтобы национальная валюта укреплялась. По его словам, экономика России развивается и успешно справляется с вызовами, тогда как нынешнее падение рубля связано с оценками рисков на бирже.

Утром 25 февраля курс доллар торговался на отметке 84,3 рубля, евро — ниже 95 рублей. Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации на Украине.