Экономист рассказал, какие факторы защищают рубль от обвала
Экономист Чирков: рост цен на газ и нефть защищает рубль от обвала
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:52, 25 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рост цен на газ и нефть защищает рубль от обвала, сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков «Радио 1». Валюта теряет свою стоимость не так быстро, как могла и как это случилось в 2014 году, отметил экономист.
Реакция рубля на такие серьёзные события более сдержана, чем могла бы быть и чем была в 2014 году, когда рубль потерял практически половину стоимости к доллару. Сейчас ситуация более стабильная. Кроме того, я думаю, что от чрезмерного снижения рубля страхует ряд других факторов, которые в отличии от 2014 года сейчас работают. Сейчас поддержку рублю оказывает рост цен на различные товары российского экспорта, в их числе и нефть, и газ, и другие товары, — сказал Чирков.
Он добавил, что обострение не продлится долго и скоро рубль стабилизируется на текущем уровне.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в российский рубль, чтобы национальная валюта укреплялась. По его словам, экономика России развивается и успешно справляется с вызовами, тогда как нынешнее падение рубля связано с оценками рисков на бирже.
Утром 25 февраля курс доллар торговался на отметке 84,3 рубля, евро — ниже 95 рублей. Причиной падения рубля стали распродажи на рынке на фоне вывода средств иностранными инвесторами после сообщений о начале военной спецоперации на Украине.