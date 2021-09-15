Экономист оценил возможное увеличение налогов для металлургов

Сообщения о повышении налоговой нагрузки для металлургов появляются ежегодно. Если раньше подобные заявления казались маловероятными, то теперь является очевидным фактом то, что это повышение произойдёт. Об этом argumenti.ru рассказал член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов уже не первый год говорит о повышении налогов на металлургическую отрасль, и если поначалу его заявления смотрелись в некотором роде «пробными шарами», то теперь уже совершенно очевидно: уклониться от повышения российским сталелитейным компаниям не удастся, — отметил эксперт.

По его словам, это только начало «большого пути» для российских компаний, потому что по всему миру ликвидируются офшоры и повышается корпоративная налоговая нагрузка, устанавливается минимальный налог на прибыль транснациональных компаний.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов до конца дня проведут совещание с металлургами и производителями удобрений, на котором обсудят предстоящий рост налоговой нагрузки. Это будет первая официальная дискуссия властей с бизнесом по данному поводу.