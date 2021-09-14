Власти обсудят с металлургами повышение налоговой ставки

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов до конца дня проведут совещание с металлургами и производителями удобрений, на котором обсудят предстоящий рост налоговой нагрузки. Это будет первая официальная дискуссия властей с бизнесом по данному поводу, пишет РБК.

До этого повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие возможные способы изъятий сверхдоходов обсуждались , в частности, в Минфине, но без участия бизнеса. О том, что предпринимательское сообщество узнает о разработке и деталях концептуальных документов из средств массовой информации, говорил в августе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.





Как заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов, конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности планируется подготовить к началу октября. По его версии, власти намерены установить плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.

Ранее сообщалось, что налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5% от их выручки. Такой ориентир содержится в обновлённом проекте основных направлений налоговой и бюджетной политики до 2024 года, подготовленном Минфином. По мнению аналитиков, налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд рублей в год. Министерство объясняет это тем, что компании слишком много зарабатывают и очень мало инвестируют.

Источники среди металлургов утверждают, что дополнительные изъятия обсуждались только на случай роста цен, а увеличение НДПИ сделает убыточными сложные месторождения, и их добычу будет проще заменить импортом, в цветной же металлургии уровень изъятия и так находится на уровне мировых компаний.

Президент РФ Владимир Путин также заявил о том, что с 2022 года планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых, это коснётся и металлургической отрасли. Отвечая на вопрос об удорожании стройматериалов в стране, в частности, металлов, глава государства объяснил такую ситуацию общемировым увеличением стоимости продукции металлургии на фоне сокращения производства в связи с пандемией коронавируса и инфляцией. Такой конъюнктурой пользуются и российские металлурги, которые продают металлы за границу, что приводит к дефициту и росту цен внутри страны.

