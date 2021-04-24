Экономист оценил последствия запрета на чешское пиво

Запрет импорта чешского пива крайне негативно скажется не только на Чехии, но и на России. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович в интервью URA.RU.
Сложившаяся ситуация объясняется величиной чешского пива в России. Запрет на чешское пиво может стать последствием скандала в Чехии,
Такая постановка вопроса может стать асимметричным ответом на высылку российских дипломатов. Эксперт не сомневается, что такая мера нанесёт удар как по российской экономике, так и по чешской.
Пострадает население, люди привыкли пить чешское пиво, оно достаточно демократично в цене. Я не исключаю подорожания на этом фоне другого пива, в том числе российского. С рынка уйдёт основной конкурент, который держал более-менее демократические цены с хорошим качеством, — сказал Остапкович.
Подобная санкция может даже принести пользу россиянам: сократится потребление алкогольных напитков, считают специалисты
Когда по политическим мотивам Чехия обостряет двусторонние отношения, вполне логично, что экономическое взаимодействие будет сводиться к нулю. Здесь дело же не в пиве, это скорее такой символ. Я думаю, что речь идёт вообще о заморозке экономического взаимодействия. Если говорить про пиво, то это только в пользу, нечего пить, — сказал Остапкович.
Как сообщалось ранее, российские власти обсуждают возможность ввести в отношении Чехии экономические санкции, в частности, могут быть ограничены поставки товаров чешского производства. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.