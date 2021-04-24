Экономист оценил последствия запрета на чешское пиво

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения на 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на сценарные условия прогноза ведомства, которые рекомендованы для подготовки бюджета на 2022–2024 годы.

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022–2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что...