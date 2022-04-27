Экономист объяснил, почему дефолт в России пока невыгоден США Экономист Колташов: США не объявляют России дефолт, так как ждут подходящего момента

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты всё ещё не объявили о дефолте России, так как Вашингтон ждёт более подходящего момента, чтобы посеять панику среди россиян, заявил экономист Василий Колташов. По его мнению, таким образом США пытаются спровоцировать внутриполитический кризис в РФ, сообщает «Радио 1».

Объявить, что в России случился дефолт, можно только один раз. А вот угрозу можно держать сколько угодно. А так как панический эффект не предвидится, вполне вероятно, что они, как и в прошлый раз, позволят Министерству финансов провести свои платежи, и тогда вопрос о дефолте отложится ещё на месяц, когда Соединённые Штаты попытаться ещё раз отыграть эту тему, рассчитывая на более выгодную для них политическую ситуацию, — пояснил Колташов.

При этом он отметил, что у России достаточно иностранной валюты, чтобы погашать обязательства по долгам и выплачивать проценты по ценным бумагам. Однако переводы валюты были заблокированы из-за антироссийских санкций, поэтому Москва может столкнуться с техническими проблемами при расчёте с кредиторами.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами. По её словам, никакой дефолт стране не грозит.