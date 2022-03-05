Экономист объяснил низкую вероятность дефолта в России

Дефолт в России маловероятен, потому что страна готова к санкциям, её экономическое состояние сейчас не сравнимо с тем, которое было во время кризиса 1998 года, заявил финансовый эксперт Никита Дёмин. В разговоре с «Царьградом» экономист также обратил внимание на фактор стоимость нефти.

При сегодняшних ценах на нефть, пускай даже при сегодняшнем слабом рубле, казна, тем не менее, пополняется рекордными темпами по сравнению, например, с прошлым месяцем. Поэтому, на мой взгляд, дефолт маловероятен. Мы другая страна, это уже даже не 2014 год, — сказал Дёмин.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «B». Это означает, что есть существенный риск дефолта, но сохраняется ограниченный запас прочности, финансовые обязательства выполняются. По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию на Украине повысила угрозы для макрофинансовой стабильности страны.

В свою очередь Министерство труда и социальной защиты России опровергло сообщение о задержках заработных плат и пенсий в связи с дефолтом. По словам представителей ведомства, все социальные обязательства поступают в срок, а пенсии выплачиваются вовремя.