Экономист объяснил невозможность раздачи денег россиянам по примеру США

https://static.news.ru/photo/387eb968-837f-11eb-88ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не будут раздавать деньги по примеру того, как это происходит в США. Это связано с дефицитом бюджета, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

По его словам, в этом году российская экономика будет активно восстанавливаться в отличие от американской. Рост должен составить порядка 45%, приводит слова эксперта издание «Говорит Москва».

У нас гораздо меньше денег, у нас большие дефициты бюджета в этом году, — сказал Шибанов.

Речь идёт о пакете мер по стимулировании экономики после пандемии. подписанном президентом США Джо Байденом. Он предусматривает единовременную выплату всем американцам в сумме $1,4 тысячи. Также продлён срок по выплате еженедельной надбавки в $300 к пособию по безработице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, которые уже получают жилищные пособия, могут получать и деньги на продукты. С такой инициативой выступил Союз потребителей, обратившийся в Минпромторг.