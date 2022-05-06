Экономист назвал товары, на которые в ближайшее время упадут цены Экономист Коган: цены на пиломатериалы снизятся в ближайшее время

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, какие товары могут подешеветь в ближайшее время. Это пиломатериалы, которые после прошлогоднего взлёта цен уже подешевели на 20%. пишет ПРАЙМ.

Главным покупателем российской древесины является Китай, но не только на легальной основе. Незаконный вывоз дерева с дальнего Востока в соседнюю страну уже обернулся несколькими уголовными делами.

Сейчас представляется, что этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем не только государственные, но и частные, — отметил специалист.

Коган добавил, что и роста цен в России ждать не стоит, так как покупательная способность населения не повышается, а падает.

Ранее сообщалось, что введённый запрет импорта товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по строительной отрасли Японии. В жилищном строительстве весьма активно используется российское дерево, а под эмбарго попала продукция на сумму около $160 млн.