Японии предрекли «лесной шок» из-за санкций

Введённый запрет импорта товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по строительной отрасли Японии, пишет газета Sankei Shimbun. Автор статьи уточняет, что в жилищном строительстве весьма активно используется российское дерево. По его словам, под эмбарго попала продукция на сумму около $160 млн, а это только 1% общего объёма импорта в 2021 году, однако, несмотря на столь малую долю, у Японии могут возникнуть проблемы.

В сфере жилищного строительства также раздаются голоса о «возрождении шока древесины», что означает глобальную нехватку древесины, — говорится в статье

Сообщается, что в прошлом году Япония уже столкнулась с «лесным шоком», из-за острого дефицита древесины и её резкого подорожания.

19 апреля вступил в силу пакет санкций, который запрещает ввоз в Японию 38 наименований российских товаров. В списке значатся алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов. При этом на товары, по которым контракты были заключены до вступления запрета в силу, импорт будет действовать до 18 июля.

Сутками позднее верхняя палата японского парламента приняла закон, который содержит очередные санкционные меры в отношении России. В частности, предусматривает повышение таможенных тарифов на морепродукты из РФ и регулирование операций с криптовалютами.