Экономическая рецессия в России завершена, считают аналитики

https://static.news.ru/photo/7b0a4e80-e674-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики Высшей школы экономики изучили динамику роста макроэкономических показателей и пришли к выводу, что рецессия в России подошла к концу.

Важный вывод состоит в том, что рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года, — отметили аналитики в своём докладе.

Во втором полугодии прошлого года наблюдался рост ВВП (внутренний валовый продукт) и инвестиций.

Многие российские и зарубежные эксперты отмечают, что с пандемией и её последствиями Россия справилась лучше, чем многие другие государства, однако не все согласны с мнением аналитиков ВШЭ.

Так, член комитета по недвижимости «Деловой России» Максим Лалакин в беседе с «Известиями» заявил , что главным маркером окончания рецессии стало глобальное оживление рынка недвижимости в России. Этому способствовала и льготная ипотека, и снижение ключевой ставки ЦБ.

Другой эксперт — профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря — считает, что радость преждевременная: несмотря на то что в III квартале 2020 года отмечен рост инвестиций и ВВП, этот квартал традиционно наиболее активный в году в России.

Она напомнила, что уже в IV квартале темпы роста ВВП и инвестиций существенно замедлились, что не соответствует ключевым условиям окончания спада.

Ранее NEWS.ru писал, что рост расходов россиян на товары повседневного спроса в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении. Аналитики также отметили, что индекс покупательской активности (ИПА), который показывает динамику потребления товаров повседневного спроса, побил рекорд 2012 года, составив 186%.