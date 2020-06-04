ЕЦБ предрёк обрушение экономики еврозоны из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/533983cc-a681-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

ВВП еврозоны в 2020 году может рухнуть на 12,6% при худшем сценарии развития пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявили специалисты Европейского центрального банка.

Регулятор прогнозирует падение показателей по итогам 2020-го на 8,7%, их рост на 5,2% в 2020-м и подъём на 3,3% — в 2022-м. При этом объём ВВП даже к концу 2022-го будет меньше на 4% докризисных показателей, говорится на официальном сайте ведомства.



Кроме того, ЕЦБ считает, что Европа лишь частично сможет остановить пандемию, и в ближайшие месяцы ситуация ухудшится. Это будет требовать ограничительных мер по сдерживанию COVID-19 до тех пор, пока не станет доступным медицинское решение. То есть — примерно до середины 2021 года.

Количество заболевших COVID-19 во всём мире преодолело планку в 6,5 млн. Свыше 386 тысяч пациентов скончались. Более 2,8 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее распоряжение утвердил совет управляющих регулятора.

Кроме того, ставку по депозитам сохранили на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным займам — на уровне 0,25%.