https://static.news.ru/photo/c4425c94-732b-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Госдума увеличила срок действия многократной рабочей визы для иностранцев, которые выступают резидентами территории опережающего развития на Дальнем Востоке (ТОР) и свободного порта Владивосток. Правительственный законопроект принят в третьем чтении.

Эта мера, по мысли авторов инициативы, должна улучшить инвестиционный климат в регионе. Одним из условий выдачи такой визы является связь трудовых обязанностей иностранного гражданина с реализацией инвестиционного проекта. Законопроектом также устанавливается пятидневный срок рассмотрения диппредставительством РФ документов на получение таких виз.

В настоящее время документы указанного типа выдаются на срок не более года. Исключением в этом случае являются высококвалифицированные специалисты и сотрудники представительств зарубежных компаний в РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат от фракции ЛДПР Андрей Андрейченко внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, согласно которому жителей и предпринимателей Дальневосточного округа предлагается освободить от федерального налога.