Долговая экономика как чемодан без ручки

Парадокс: в пандемию банки стали чаще отказывать в кредитах, а россияне — острее в них нуждаться. Долги активно копятся, а объём просроченной задолженности растёт. Банки между тем осторожничают. В прошлом году был одобрен лишь каждый третий кредит, притом что закредитованность россиян остаётся высокой. Но банки, как ни странно, тут ни при чём, говорят эксперты. Всему виной падение реальных доходов населения. При грамотной финансовой политике кредиты способны поддержать и экономику, и доходы граждан. NEWS.ru попытался найти ту самую золотую середину, когда и «волки сыты, и овцы целы».

Закредитованность россиян по итогам 2020 года бьёт рекорды. В абсолютном выражении около 20 трлн рублей жители нашей страны сегодня должны банкам. При этом сумма просроченной задолженности (данные Банка России на октябрь 2020 года) по кредитам физических лиц достигла исторического максимума в 911,8 млрд рублей против 798 млрд в предыдущем году. Число неплательщиков по кредитам составило 11,7 млн исполнительных производств (на 2,1 млн больше по сравнению с 2019 годом), свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.

В прошлом году 157 тыс. россиян были признаны банкротами, что на 64% больше, чем в 2019 году. И это далеко не предел. По прогнозу аналитиков консалтинговой компании GRM, в текущем году прирост составит 65% — банкротами окажутся 260 тыс. наших соотечественников.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всё говорит о том, что страна медленно, но уверенно погружается в долговую яму. Это пузырь, который рано или поздно может лопнуть. И россиян понять можно: в пандемию многие потеряли часть заработка или вообще лишились работы. Доходы населения снижаются седьмой год подряд, покупательная способность падает. Кредит порой становится вынужденной необходимостью в попытке поддержать привычный и без того невысокий уровень жизни.

Самые плохие кредиты — взятые на текущее потребление. Причём если для заёмщика кредитные средства в данном случае жизненно необходимы, то банкам они грозят проблемами, равно как и финансовому сектору в целом, комментирует руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Видимо, в попытке избежать лишних проблем российские банки в прошлом году сократили одобрение кредитов до трёхлетнего минимума. Больше всего отказов (62%) пришлось на автокредитование, необеспеченные кредиты и кредитные карты (31,2%). В целом за год банки одобрили лишь 33,9% всех поданных заявок на розничные кредиты, свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которую приводит РБК.

Банки не обладают неограниченными ресурсами, а сегодня они и вовсе испытывают определённый дефицит ликвидности. Количество денег, которые кредитные организации заняли у Банка России, превысило объём средств, размещённых на депозитах в ЦБ. Мы видим, что компании теряют прибыль, а товарооборот снижается, а это приводит к тому, что на счетах юрлиц и физлиц в банках стало меньше денег. Поэтому и кредитных ресурсов меньше. Естественно, банки жёстче подходят к вопросу одобрения кредитов. В условиях рекордно низкой ключевой ставки и низкой доходности кредитов для них особенно важен принцип возвратности. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Закредитованность россиян — показатель относительный. Столкнуться с ростом закредитованности населения можно даже в условиях осторожной и осмотрительной банковской политики в случае падения реальных доходов граждан, отмечает экономист.

По его словам, эта ситуация является ответом на современную кредитную экономику: кредиты дают возможность больше покупать, растущий потребительский спрос стимулирует производство и инвестиции, начинают увеличиваться зарплаты, которые в конечном счёте выражаются в растущих доходах населения.

Кредитование — основа развития современной экономики. Запретить или ограничить кредитование — значит, обречь страну на перманентный экономический кризис вместе с падением жизненного уровня всех её граждан, — говорит эксперт.

Однако Ордов предупреждает: для стимулирования экономической активности в стране кредитование нужно использовать разумно. Остаётся решить главный вопрос — настроить экономические инструменты таким образом, чтобы кредитование приводило к росту доходов граждан. В этом случае и закредитованность россиян пойдёт на спад вследствие опережающего роста доходов по сравнению с объёмом вновь взятых кредитов, резюмирует экономист.

Эксперт кафедры «Финансы и кредит» (РУДН) Геннадий Абрамов видит решение проблемы в реструктуризации российской экономики.

Реструктуризация нашей экономики должна быть не формальной, о которой говорил президент (снижение продаж нефтегазового сектора и снижение его доли в доходах бюджета), а реальной, повышение доли «технологичной» экономики, расширение вклада малого и среднего бизнеса, создание прогрессивного инвестиционного климата. Только решение этих задач позволит достичь стабильности в доходах населения. Банковский сектор решает эти задачи частично, в ограниченном размере. Геннадий Абрамов кандидат экономических наук, кафедра «Финансы и кредит» (РУДН) кандидат экономических наук, кафедра «Финансы и кредит» (РУДН)

Платёжеспособный спрос является драйвером экономики, но он опирается на высокие доходы населения. Кредиты физлицам носят вспомогательный и ограниченный характер, особенно в условиях низких доходов, считает экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, доходы россиян однозначно будут падать и в 2021 году, правда, более низкими темпами, нежели в 2020 году. Постепенно начинают восстанавливаться те сектора экономики, которые больше всего пострадали из-за ограничений в пандемию, и их полное восстановление придётся на 2022 год. С этим эксперт связывает резкий рост кредитного портфеля в России. Только в марте россияне набрали кредитов почти на триллион рублей. То есть люди готовились к тому, что могут остаться без зарплаты на время локдауна, а это говорит о том, что многие сограждане просто не имели никаких накоплений, признаёт Кричевский. И рекордный рост ипотечного портфеля здесь вводить в заблуждение не должен — как минимум каждый десятый первоначальный взнос делался через потребительский кредит.

Решение здесь только одно — повышение финансовой грамотности населения, чем власть, разумеется, заниматься не будет. Проблема в том, что люди берут кредиты, чтобы закрыть другие займы, и в итоге попадают в жуткую долговую яму, выход из которой зачастую лежит только через банкротство. А делается это из-за банального отсутствия знаний в области сохранения денежных средств и накопления капитала. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению эксперта, проблема закредитованности населения будет нарастать и дальше и в ближайшие несколько лет может достигнуть своего пика. Особо предприимчивые «ипотечники», взявшие кредит на первоначальный взнос, начнут паниковать из-за отсутствия средств на обслуживание долгов. Они будут вынуждены выйти на рынок с дисконтным жильём, которое мало кому будет интересно из-за низкого качества строительства стандартного жилья, резюмирует Кричевский.