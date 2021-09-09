Дизайнер пожаловался на отсутствие индустрии моды в России

Сегодня в России полностью отсутствует индустрия моды. Фундамент данной индустрии начал закладываться недавно. Об этом рассказал дизайнер, основатель Русского дома моды Chapurin Игорь Чапурин на IV Столыпин-форуме в Москве.

В нашей стране нет индустрии моды. Мы создаём только фундамент для следующего поколения, которое будет там работать. Но мы не знаем, что будет дальше, поскольку сейчас общество довольствуется футболками и худи, — отметил дизайнер.

По его словам, период пандемии не так сильно отразился на производстве одежды, как это произошло в других отраслях. Однако продажи падали, что сказалось на закупках тканей из других стран. Из-за этого появились идеи объединения с людьми, которые никак не связаны с модой. Они делали костюмы для коллекций одежды.

В свою очередь, создатель бренда Alena Akhmadullina Алёна Ахмадуллина не оказалась готова к пандемии. Из-за того, что онлайн-продажи не были отлажены должным образом, проявились все слабые места в организации доставки и работы с клиентами.

В свою очередь руководитель и основатель Дома моды ФГУП «Президент-Сервис» Виктория Андреянова рассказала, что усиленная работа компании до пандемии помогла спасти бренд от разорения. Совместно с аналитиками была разработана программа, которая была переориентирована на массового потребителя, сделанная в виде треугольника. То есть сверху и в небольшом количестве находились люксовые вещи, в середине — трендовые, а основу составили те вещи, которые нужны всем.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина во время IV Столыпин-форума рассказала о том, что государство должно создавать условия для развития для инвестиционной структуры. Тогда малый и средний бизнес сможет себя реализовать.