Дети Павла Дурова попали в рейтинг богатейших наследников

https://static.news.ru/photo/05c49c96-bed4-11eb-9e1e-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников. Они заняли шестое место, сообщает Forbes.

По подсчётам аналитиков, состояние миллиардера достигло $17,2 млрд, таким образом сын и дочь Дурова могли бы получить в наследство по $8,6 млрд. По данным издания, матерью его детей является бывшая супруга предпринимателя Дарья Бондаренко, с которой он познакомился в студенческие годы.

Лидером рейтинга оказался единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, второе место списка между собой разделили дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория и ее сводный брат. Тройку лидеров замкнул сын главного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир.

Ранее сообщалось, что журналисты рассекретили жену и двоих детей Дурова. По словам одного из источников, избранница «принадлежала к классическому типу русских девушек, у неё было очень русское лицо».