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Дети Павла Дурова попали в рейтинг богатейших наследников

13:01, 27 мая 2021
Павел Дуров Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников. Они заняли шестое место, сообщает Forbes.

По подсчётам аналитиков, состояние миллиардера достигло $17,2 млрд, таким образом сын и дочь Дурова могли бы получить в наследство по $8,6  млрд. По данным издания, матерью его детей является бывшая супруга предпринимателя Дарья Бондаренко, с которой он познакомился в студенческие годы.

Лидером рейтинга оказался единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, второе место списка между собой разделили дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория и ее сводный брат. Тройку лидеров замкнул сын главного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир.

Ранее сообщалось, что журналисты рассекретили жену и двоих детей Дурова. По словам одного из источников, избранница «принадлежала к классическому типу русских девушек, у неё было очень русское лицо».

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