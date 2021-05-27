Дети Павла Дурова попали в рейтинг богатейших наследников

Дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников. Они заняли шестое место, сообщает Forbes.
По подсчётам аналитиков, состояние миллиардера
Лидером рейтинга оказался единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, второе место списка между собой разделили дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория и ее сводный брат. Тройку лидеров замкнул сын главного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир.
Ранее сообщалось, что журналисты рассекретили жену и двоих детей Дурова. По словам одного из источников, избранница «принадлежала к классическому типу русских девушек, у неё было очень русское лицо».