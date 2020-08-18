Деньги к школе: детям до 16 лет власти могут «подкинуть» новые выплаты

В настоящее время ожидается решение правительства по августовским выплатам на детей в возрасте до 16 лет. Многие инстанции, включая социальный блок кабмина, уже поддержали данную инициативу. Об этом NEWS.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Новые выплаты должны коснуться всех несовершеннолетних россиян до 16-летнего возраста, речь идёт о 26 млн детей. Объём бюджетных ассигнований на предполагаемую господдержку детства со стороны государства может составить порядка 19 млрд рублей (такого же размера, по словам сенатора, были и предыдущие выплаты). Получение денег не станут привязывать к прожиточному минимуму. Окончательные расчёты подготовит Министерство труда и социальной защиты (социальный блок правительства). Все средства будут перечислены и выданы «в том же порядке, как получали июньские и июльские выплаты», отметили в верхней палате парламента.

Порядок принятия таких решений в общем-то известен. Я хочу обратить внимание, что сейчас пошли в эфире предложения то от представителей родительской общественности, то от депутатов Государственной думы, которые высказываются о том, что они поддерживают такого рода выплаты. Все решения по финансированию были приняты раньше на оперативных совещаниях, которые проводил президент с правительством. Соответствующие предложения впоследствии оформлялись указом либо поручениями главы государства. Они были оформлены либо оперативными поправками в бюджет, что мы делали перед уходом на каникулы, либо соответствующими решениями правительства Российской Федерации. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Между тем сенатор заверил, что в настоящее время «этих решений пока нет». Иначе говоря, осталось дождаться возвращения мишустинской команды из дальневосточной командировки.

Относительно предполагаемых категорий могу сказать то, что администрировать всегда проще, когда речь идёт о всех категориях сразу, исходя из возраста. Как только мы начинаем выбирать по доходу — это потребует сбора справок и так далее. Мне кажется, что если такие решения будут приниматься, то это будет выплата для всех по возрасту, а тем, кому она не нужна, просто не станет её оформлять, вот и всё, — сказал NEWS.ru законодатель.

Возникает вопрос, какие размеры выплат должны быть разумными, чтобы семьям «хватало». По мнению председателя Ассоциации юристов Приморья Евгения Рябова, «нынешний прожиточный минимум явно маловат, а от него выстраиваются все пособия, при среднем размере в 10–13 тысяч этих сумм явно не достаточно для полноценного воспитания, соответственно, содержание в семье должно рассчитываться от размера средней зарплаты: по Приморью, к примеру, это 49 тысяч, делим их на два и получаем 24,5 тысячи. Это та величина пособия и прожиточного минимума, которая должна быть».

Очевидно, что выплаты семьям с детьми в период пандемии оказались наиболее действенным, видимым и значимым инструментом антикризисной поддержки со стороны правительства, а упрощённая процедура их получения пришлась очень кстати. С учётом постепенного выхода экономики из кризиса сложившийся механизм выплаты такого рода пособий нуждается в корректировке в сторону его большей формализации, полагают специалисты.

С другой стороны, мне кажется, что регулярная поддержка семей, у которых есть дети, может в любом случае оказываться по более упрощённым процедурам. Я очень надеюсь, что правительство примет решение, которое не будет носить забюрократизированный характер, и станет предоставлять пособия такого рода столь же доступным способом, как это было сделано летом 2020 года. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

Сергей Булкин/News.ru

Безусловно, выплаты семьям с детьми до 16 лет в июне и июле были встречены населением более чем позитивно, что, разумеется, неудивительно. Потому что в неопределённых и сложных условиях они стали некоторым подспорьем семейному бюджету, особенно в регионах и в малоимущих семьях. Однако надо понимать, что такие выплаты решили ввести в период острой фазы пандемии и третьи выплаты не были запланированы.

Но учитывая, что ситуация хоть и имеет позитивную динамику, семьи всё равно нуждаются в дополнительной поддержке, убеждён заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

Безусловно, такие выплаты нужны и реальны. И не последнее слово будет за Министерством финансов, которое определит такую возможность. Уверен, что имеющийся резерв позволит государству помочь своим гражданам. Однако такое решение, скорее всего, будет принято на уровне президента, который в своих национальных целях обозначил социальные вопросы как приоритетные для страны. Руслан Абрамов заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова

Это даёт некоторую уверенность, что такие выплаты всё же состоятся, подчёркивает экономист РЭУ.

Конечно, 10 тысяч рублей не являются спасением для семей с детьми. Для чувства уверенности семейного бюджета такие суммы исчисляются минимум в трёхкратном размере прожиточного минимума (30–40 тысяч рублей). Но всё равно даже такая поддержка будет весьма актуальна именно в августе. Особенно родителям детей школьного возраста, что станет отличной помощью в затратном финансовом деле подготовки ребёнка к школе, — сказал Абрамов.

Кроме того, очевидно, что подобное решение позволит сохранить социальную стабильность в стране, активизировать позитивный настрой граждан и повысить доверие к власти, резюмируют эксперты.