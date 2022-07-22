«Даже в апокалиптическом сценарии»: Набиуллина об обращении доллара в РФ Набиуллина заявила об обращении доллара в России при любых сценариях экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что доллар в России будет обращаться при любых экономических сценариях. По ее словам, на руках у граждан страны в настоящее время находится около $85 млрд.

Даже в самом апокалиптическом сценарии наличные доллары в стране будут обращаться, потому что, по нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд, — сказала Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России.

Она добавила, что в настоящее время банки могут продавать и покупать валюту. В связи с этими факторами обращение наличной валюты не прекратится, резюмировала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в условиях санкций, ограничений на движение капитала и отсутствия бюджетного правила курс стал более подвержен колебаниям и формируется в основном текущим счетом.

Для денежно-кредитной политики это означает, что инфляция под влиянием курса также становится более волатильной — и, соответственно, могут стать более волатильными процентные ставки в экономике для поддержания инфляции на цели. Если счет текущих операций будет сокращаться в соответствии с нашим прогнозом уже с III квартала, и уровень курса будет подстраиваться к этому, то его дезинфляционное влияние будет сглажено, — объяснила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ допустила новое снижение ключевой ставки до конца года. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков.