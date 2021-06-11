Цифровое наследие: зачем бизнес-аккаунту называться «имуществом»

На фоне тотальной цифровизации остро встают вопросы правового регулирования социальных сетей. Аккаунты могут приносить своим владельцам не только славу, но и ощутимую прибыль. Популярные блогеры зарабатывают на рекламе сотни тысяч рублей, а кто-то и миллионы. Мир Интернета развивается стремительно, не оставляя шансов нормативной базе, которая за ним явно не поспевает. NEWS.ru пытался выяснить, что мешает приравнять аккаунт в соцсети к имуществу.

Трудно представить себе человека, который сегодня не имел бы аккаунта хотя бы в одной из многочисленных соцсетей. Их используют 4,14 млрд жителей Земли, а это больше половины населения планеты. И эта цифра, надо заметить, постоянно растёт.

Многие аккаунты сегодня обладают неплохой монетизацией, представляя большую имущественную ценность, однако странички в соцсетях до сих пор не приравнены к имуществу. И тут возникает ряд правовых моментов. Ведь, например, получить в наследство или при разводе блог с сотнями тысяч подписчиков порой привлекательнее, чем автомобиль, долю в небольшом бизнесе, а может, и квартиру.

Одним из дискуссионных остаётся вопрос о порядке наследования аккаунтов. По статистике, ежедневно в мире умирает около 8 тысяч человек, имеющих свой профиль в социальных сетях. К 2070 году соцсеть будет насчитывать больше аккаунтов умерших лиц, чем живых. А к 2100 году, по оценкам Федеральной нотариальной палаты, количество аккаунтов умерших лиц достигнет 1,4 млрд.

Некоторые соцсети позволяют пользователям ещё при жизни решить, удалять ли их страничку после смерти или передать родственникам. По мнению экспертов, в случае смерти владельца аккаунта добиться доступа к нему будет непросто. Специалисты рекомендуют составить список всех аккаунтов и счетов с паролями для входа, чтобы наследники как минимум знали об их существовании, а как максимум — могли в любой момент получить к ним доступ.

unsplash.com

Включать ли такие данные в завещание — вопрос спорный, ведь после смерти завещателя они могут попасть в суд или к третьим лицам. Идеальный вариант — хранить список паролей у нотариуса, обеспечив тем самым конфиденциальность данных.

Другая сложность в правовом регулировании виртуальных объектов связана с бракоразводными процессами. По общему правилу всё нажитое в браке имущество является общим (недвижимость, земля, автомобили, ценные бумаги). Оказывается, доходный аккаунт тоже вполне может стать предметом спора между экс-супругами. В декабре прошлого года СМИ обратили внимание на дело о разделе Instagram-аккаунта, посвящённого спорту, путешествиям и здоровому образу жизни. Известно, что страница зарегистрирована на жену, но вели её супруги совместно. Поэтому они и не смогли договориться, кому при разводе достанется «актив», приносящий 300 тысяч рублей дохода в месяц. Кстати, чем в итоге завершился процесс, журналисты так и не узнали.

По оценкам многих юристов, страницы социальных сетей являются объектом интеллектуальной деятельности. Но учитывая, что это чётко не определено законодательством, мнение суда на этот счёт может быть непредсказуемым. Если исходить из мнения, что сам аккаунт является интеллектуальной собственностью, то согласно Семейному кодексу исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат автору и не являются общим имуществом супругов. Геннадий Нефедовский адвокат, юрист по экономическим вопросам адвокат, юрист по экономическим вопросам

Авторские права по своей природе неотчуждаемы и принадлежат автору произведения, однако если одному из супругов удастся доказать, что он является соавтором постов в соцсети, то обладателями авторских прав будут признаны оба супруга, поясняет юрист Артём Баранов.

По словам адвоката Геннадия Нефедовского, бизнес-аккаунт в принципе можно назвать активом, но законодательством аккаунт не определён как вид имущества. 1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых активах, однако в первую очередь он регулирует криптовалюты, об аккаунтах в социальных сетях речи в нём, увы, не идёт.

unsplash.com

По мнению директора по внешним связям платформы «Рокет Ворк» Дмитрия Дригайло, на фоне тотальной цифровизации цифровые активы, несущие имущественную ценность, непременно должны попасть в правовое поле, в том числе коммерческие аккаунты в социальных сетях.

Законодательное регулирование в этой сфере явно не поспевает за развитием технологий. Так, в ГК РФ есть статья, регулирующая цифровые права. Есть даже формулировки, объясняющие, какие конкретно цифровые активы могут подлежать соответствующему регулированию. Это цифровые валюты и прочие финансовые активы, доменные имена, электронные документы и объекты интеллектуального труда. А вот аккаунты в социальных сетях в них не входят. Связано это не в последнюю очередь с политикой социальных сетей, согласно которой исключительными правами на контент внутри платформы обладают сами социальные сети. Дмитрий Дригайло директор по внешним связям платформы «Рокет Ворк» директор по внешним связям платформы «Рокет Ворк»

Впрочем, специалисты считают, что приравнивание аккаунта в соцсети к имуществу — дело времени. Работа в этом направлении ведётся не только в России, но и в зарубежной юрисдикции, отмечает ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Так, законы Германии уже приравнивают аккаунты к собственности в условной графе «нематериальные активы» или «прочее».

Представляется, что на текущий момент даже брачные договоры должны заключаться с включением туда аккаунтов и подробной информации о правах владения и получения доходов от них. Помимо этого, «легализация» аккаунтов в социальных сетях необходима для регулирования вопросов купли-продажи этих страниц, причём отдельно необходимо разрабатывать механизм налогообложения таких сделок. А кража такого актива после того, как он будет признан одним из видов собственности законодательно, будет преследоваться по закону по ст. 158 УК РФ «Кража» или ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Павел Уткин ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон»

Питать иллюзий относительно неуязвимости цифровых активов не стоит, обращают внимание эксперты. Аккаунт в социальных сетях, как и любой другой актив, нуждается в защите, указывает Нефедовский.

У защиты должно быть несколько контуров, как внутренний, так и внешний. Один из внешних — регулярная смена пароля профиля, один из внутренних — при наличии фото- и видеоконтента — защита «водяным знаком», — говорит юрист.

По словам Дмитрия Дригайло, единственный способ избежать мошеннических атак — бдительность: использование надёжных паролей, а также двухфакторной авторизации для всех связанных аккаунтов. Если владелец аккаунта получает прибыль, хочет работать легально и не бояться проверок финмониторинга и налоговой, следует озаботиться налоговым статусом. А если источник прибыли — другие компании, то без регистрации юридического лица, ИП или получения статуса самозанятого не обойтись. Последний вариант подходит для тех, чьи доходы от коммерческой деятельности не превышают 2,4 млн рублей в год.

Регистрация налогового статуса займёт не больше пары минут, бухгалтерию и отчётность вести не понадобится, нет необходимости делать обязательные взносы в соцстрах, да и налог на прибыль самый низкий — 4% на доходы от физлиц и 6% от юрлиц, напоминает Дригайло.