Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь»

https://static.news.ru/photo/897cf91a-a022-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что сложившаяся ситуация в мировом ТЭК требует пересмотреть стратегии развития России.

Таким образом он объяснил свои слова о «дохлой лошади» применительно к нефтегазовой отрасли страны, которые прозвучали в ходе его выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума «Иннопром». Чубайс отметил, что на нефтяную отрасль оказывают существенное влияние технологический фактор, глобальное потепление, и «сам по себе коронавирус», который дал «мощное принуждение к цифре».

Нужно нынешний... кризис увидеть не просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который мы должны воспринять для переобдумывания стратегии развития страны, — цитирует его РИА Новости.

Чубайс добавил, что в ВВП России доля «нефтегаза» сокращается, но не достаточно быстрыми темпами. При этом речь идёт не о закрытии скважин, а о наращивании нефтехимии и газохимии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что Россия должна свернуть с пути зависимости от нефтяных цен. По его словам, для страны «набатным колоколом» стало обрушение цен на природное ископаемое. Он добавил, что должно быть принято стратегическое решение, которое позволит России уменьшить «риски государственного масштаба».