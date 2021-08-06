Цены на бензин продолжили падение

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 продолжают снижаться. Это происходит второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,87% — до 56 879 рублей за тонну (ранее был установлен рекорд в 57 947 рублей за тонну). Бензин АИ-95 подешевел на 0,38% — до 58 849 рублей за тонну. Его рекордная цена составляла 60 029 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти.

Ранее сообщалось, что бензин марки АИ-92 впервые за последнее время подешевел. Его стоимость 5 августа снизилась за день на 1% — до 57,38 тысячи рублей за тонну, после того как два дня подряд обновляла рекорды. Биржевой индекс этой марки тоже снизился — на 0,3% — до 59,07 тысячи рублей за тонну.