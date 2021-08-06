Цены на бензин продолжили падение

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 продолжают снижаться. Это происходит второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Стоимость бензина марки АИ-92
Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти.
Ранее сообщалось, что бензин марки АИ-92 впервые за последнее время подешевел. Его стоимость 5 августа снизилась за день на 1% — до 57,38 тысячи рублей за тонну, после того как два дня подряд обновляла рекорды. Биржевой индекс этой марки тоже снизился — на 0,3% — до 59,07 тысячи рублей за тонну.