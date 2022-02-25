Центробанк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Банк России принял решение увеличить выдачу наличных средств банкам для пополнения банкоматов, следует из сообщения пресс-службы регулятора. Таким образом ЦБ намерен удовлетворить возросший спрос людей на наличные.

В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели, — говорится в сообщении.

Для того чтобы удовлетворить возросший спрос, Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам. Отмечается, что пополнение банкоматов продолжится и в эти выходные.

Также сообщается, что все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и с ними можно совершать любые операции.

Согласно данным регулятора, спрос на наличные деньги на 24 февраля вырос в 58 раз — до 111,3 млрд рублей. Это был максимальный уровень с марта 2020 года. Тогда он вырос из-за объявления пандемии коронавируса.

Ранее банки Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выпустили заявление о том, что обладают достаточной ликвидностью. В кредитных организациях отметили, что ограничений на снятие наличных нет, они координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.