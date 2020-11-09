Цена нефти Brent выросла на 7%

https://static.news.ru/photo/a3879c6a-228c-11eb-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

На лондонской бирже ICE стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,82%, нефть сорта WTI подорожала на 9,1%.

По данным торговой площадки на 14:53 мск, Brent торговалась на уровне $42,14 за баррель, в 15:13 мск стоимость нефти выросла до $42,79 за баррель, при этом её рост немного замедлился. В это же время нефть сорта WTI оценивалась в $40,52 за баррель.

Индекс МосБиржи поднялся на 3%, до 1213,92 пункта, а индекс РТС — до 1218,77 пункта (+3,44%).

Как писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи курс доллара упал на 0,1%. Американская валюта достигла отметки в 77,33 рубля. Исходя из данных торговой площадки на 10:00 мск 9 ноября, курс евро упал на 0,06%. Европейская валюта на указанный момент стоила 91,955 рубля. Спустя 35 минут курс доллара упал на 0,7%, до 76,865 рубля. Евро продемонстрировал падение на 0,69%, до 91,375 рубля.