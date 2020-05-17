Цена нефти Brent поднялась выше $33 за баррель

https://static.news.ru/photo/4935917a-988c-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33 за баррель на лондонской бирже ICE.

Согласно данным торгов на 01:18 мск стоимость барреля сырья составляет $33,30. Также подскочила в цене светлая техасская нефть WTI c поставкой в мае — она подорожала на 1,8% до $30,05 за баррель. Это также первое существенное повышение за несколько недель — более $30 баррель WTI стоил 17 марта.

Как писал NEWS.ru ранее, Кувейт и Саудовская Аравия договорились приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении «Аль-Хафджи», расположенном в нейтральной зоне на границе двух государств.